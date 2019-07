Cosa manca per De Ligt alla Juventus? Il calciomercato potrebbe molto presto portare a una sorpresa con il club bianconero pronto a fare follie per il difensore classe 1999.

Attenzione alla presenza di Mino Raiola che preme per portare il giovane calciatore alla Juventus dove ha già portato in passato Paul Pogba e Pavel Nedved tra gli altri. Proprio il potente agente potrebbe lavorare a una trattativa importante per il futuro dei suoi assistiti. Il nome è quello di Moise Kean classe 2000 che potrebbe fare il percorso inverso.

De Ligt alla Juventus? Calciomercato: c’è una sorpresa

La società bianconera non ha nessuna intenzione di perdere il ragazzo che piace molto a Maurizio Sarri e che ha dimostrato di avere grande qualità per il futuro. Quindi l’affare si farà solo ed esclusivamente se i bianconeri avranno la possibilità di avere una clausola di futuro riacquisto.

