Zaniolo alla Juventus? Calciomercato: l’agente gela i bianconeri

Zaniolo alla Juventus è stata una delle prime notizie di mercato di questa sessione estiva. Se ne parla da prima della fine della stagione, ma tutto sembra destinato a non concretizzarsi.

L’affare Zaniolo-Juventus sembra proprio non dover andare in porto. Troppo il tempo che si sta impiegando per definire la trattativa, che probabilmente non è mai partita.

Zaniolo resta alla Roma: “E’ un patrimonio di questa società”

Nicolò Zaniolo non si muove da Roma, questo è quello che ha fatto capire il suo agente: “Ad oggi, per quel che ci riguarda nessuna trattativa è in corso con alcuna società internazionale o italiana”.

Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, tramite il suo profilo Instagram prova a fare chiarezza sul futuro del centrocampista della Roma e sulle voci riguardo l’eventuale rinnovo. “Nicolò è un patrimonio della Roma. Non è mai stata fatta pressione al club o da parte del club per il rinnovo del contratto (valido fino al 2023 con ingaggio di 700.000 euro ndr). Con l’ex direttore sportivo Monchi e Ricky Massara – spiega Vigorelli – avevamo concordato di rivederci al termine della stagione per riadattare il contratto”.

