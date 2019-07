Tadic svela futuro di De Ligt, Calciomercato: “ci mancherà tantissimo”

Tadic svela il futuro di De Ligt. L’attaccante dell’Ajax lo fa tramite un’intervista che lascia poco all’immaginazione. Il forte centrale dei Lanceri lascerà Amsterdam per andare alla Juventus.

Il numero 10 dell’Ajax Tadic è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti del cammino in Champions League dell’Ajax. Insieme a lui certamente anche il difensore centrale De Ligt che sta per salutare i compagni per trasferirsi a Torino.

De Ligt alla Juventus, Tadic: “ci mancherà tantissimo”

De Ligt è ad un passo dalla firma con la Juventus. Il centrale della nazionale olandese ha sposato a pieno il progetto bianconero, soprattutto dopo il colloquio con Maurizio Sarri che avrebbe dato certezze tecnico-tattiche al forte centrale.

Il suo ormai ex compagno di squadra Tadic avrebbe svelato il futuro del giovane difensore e lo avrebbe fatto durante un’intervista rilasciata in Olanda: ”Volete sapere se ho parlato con Matthijs dei problemi relativi al suo trasferimento alla Juventus? No, non proprio. Finché è un giocatore dell’Ajax, darà tutto. È grande e spero che rimanga. Se ciò non è possibile, ci mancherà moltissimo, proprio come De Jong”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK