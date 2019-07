de Ligt-Juve, salta tutto? Calciomercato: Raiola crea problemi

Nelle ultime ore si è raffreddata la pista di calciomercato De Ligt-Juventus. Il motivo? Mino Raiola. Il suo agente ha ricevuto un’altra offerta importante.

L’affare potrebbe clamorosamente saltare. L’indiscrezione arriva direttamente dal Mundo Deportivo, che parla di un ultimo tentativo da parte del Barcellona per portare in Spagna il forte difensore centrale olandese. Mino Raiola attende con pazienza, ma la Juventus non ci sta.

de Ligt alla Juventus non arriva? Calciomercato: il Barcellona fa offerta indecente

Matthjis de Ligt dovrebbe trasferirsi alla Juve per circa 65 milioni di euro, al netto delle spese di commissione, con un contratto di durata quinquennale da circa 12 milioni di euro a stagione. Il Barça, però, nelle ultimissime ore, starebbe provando a ribaltare le carte in tavola.

Il suo potente agente, infatti, nelle prossime ore incontrerà il presidente dei blaugrana Bartomeu proprio ad Amsterdam per ascoltare l’ultimo e disperato tentativo per portarlo nella Liga.

Difficilmente, però, il trasferimento di si farà, soprattutto se le condizioni economiche non saranno soddisfacenti per l’Ajax e per il giocatore.

La Juventus, insomma, ancora in netto vantaggio: l’affare, con tutta probabilità, s’ha da fare. Le visite mediche sono ad un passo.

Francesco Bergamaschi

