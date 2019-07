Icardi alla Juventus, le ultimissime news di calciomercato parlano di un incontro tra Wanda Nara ed il Napoli. Bianconeri tagliati fuori?

L’argentino avrebbe scelto la Juve come sua destinazione per il futuro, soprattutto dopo essere stato messo di fatto fuori rosa dall’Inter. I nerazzurri di Antonio Conte, però, non vorrebbero rinforzare i bianconeri: al contrario, vorrebbero cederlo ad un’altra squadra, come ad esempio il Napoli.

Icardi alla Juve, Calciomercato: incontro Giuntoli-Wanda Nara a Milano

Per questo motivo l’Inter starebbe vagliando altre opzioni e non tramonta in tal senso la pista che porta Mauro Icardi al Napoli. Nella giornata di ieri c’è stato un grande incontro segreto tra Wanda Nara ed il ds dei partenopei Giuntoli per capire i margini di manovra.

I nerazzurri, come già dichiarato da Marotta, non hanno intenzione di svendere il giocatore ma molto dipenderà anche dalla proposta dei bianconeri, sempre più interessati all’attaccante soprattutto in vista della cessione di Higuain. Con i suoi soldi un assalto sarebbe possibile.

Francesco Bergamaschi

