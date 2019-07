Lukaku per Dybala, Calciomercato Juventus: si fa, ma…

Lo scambio Lukaku per Dybala si dovrebbe fare, almeno così raccontano in Inghilterra, ma c’è una data di scadenza da entrambe le parti.

Il Manchester United deve fare tutto molto in fretta perché il calciomercato inglese in entrata chiude il prossimo 8 agosto e deve aver tempo per sistemare la rosa. Dall’altra parte i bianconeri vogliono capire cosa devono fare a giro stretto di posta nonostante le trattative terminino il 2 settembre.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror pare che i bianconeri non vogliano andare addirittura oltre alla fine di questa settimana, pronti dunque a cercare di chiudere la trattativa rapidamente.

Di certo se dovesse saltare tutto i bianconeri potrebbero tornare molto forte su Mauro Icardi, giocatore dotato di un grande talento e messo ormai fuori rosa dall’Inter di Antonio Conte.

