In Inghilterra sono sicuri di Mario Mandzukic al Manchester United con la Juventus che avrebbe chiuso l’affare per il calciatore croato.

Secondo il Daily Mail sarebbe tutto fatto anche se al momento non c’è l’ufficialità. L’affare sarebbe totalmente slegato dall’affare che dovrebbe portare Romelu Lukaku in bianconero e Paulo Dybala ai Red Devils. Per il calciatore ex Atletico Madrid si parla di un triennale da 6.5 milioni di euro.

Mandzukic al Manchester United, Calciomercato: affare fatto!

Il croato di 33 anni è un idolo dei tifosi per la grande voglia sempre dimostrata in bianconero. Con l’arrivo di Maurizio Sarri però la sua avventura a Torino sembra essere giunta al capolinea.

Curiosamente si potrebbe ritrovare proprio con la Joya con la quale ha condiviso diversi anni a Torino. Giocatore di grande fisicità potrebbe diventare improvvisamente il sostituto naturale proprio di Romelu Lukaku.

