Calciomercato Juventus: nome nuovo a centrocampo

Il calciomercato Juventus adesso è incentrato sulla ricerca di un centrocampista ed una prima punta. Per il mediano, spunta un nuovo nome.

In realtà proprio “nuovo” questo giocatore non è dal momento che è già nel mirino della Juventus da circa due anni, tuttavia fino a questo momento il suo profilo è rimasto un po’ in disparte dal momento che gli obiettivi erano altri.

Adesso, però, viste le numerose difficoltà ad arrivare alle prime scelte, questa rimane un’alternativa molto soddisfacente: stiamo parlando di un top player che negli ultimi anni tuttavia si è un po’ perso.

Calciomercato Juventus: Milinkovic-Savic torna di moda

Il nome è quello di Milinkovic-Savic della Lazio. Il centrocampista classe 1995, dopo una stagione due anni fa da assoluto top player, non è stato ceduto da parte di Lotito che ha rifiutato offerte anche di 80/90 milioni di euro.

Il ragazzo tra i biancocelesti l’anno scorso ha disputato una stagione al di sotto delle aspettative, tra alti e bassi, ma rimane allo stesso tempo un profilo di assoluto livello, di spessore e qualità.

Potrebbe essere lui il nuovo acquisto della Juve in mediana, qualora Paul Pogba, obiettivo numero uno, dovesse saltare? Al momento è presto per dirlo ma l’ipotesi nella mente di Fabio Paratici c’è.

