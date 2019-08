Neymar potrebbe vestire la maglia della Juventus anche se per molti questo rimane solo un sogno di calciomercato. Il brasiliano piace e molto alla società bianconera, ma costa molto.

Ecco che entra in scena Paulo Dybala che potrebbe essere girato al Paris Saint German in uno scambio con conguaglio a favore dei transalpini. L’unico vero problema in questo momento è il fatto che il club francese valuta la Joya “solo” 60 milioni di euro, 40 in meno della Juventus.

Neymar alla Juventus? Calciomercato: scambio con Dybala

Neymar sarebbe un colpo di marketing eccezionale e inoltre potrebbe dire la sua giocando al fianco di Cristiano Ronaldo, cosa che non ha mai fatto. Sarebbe il grande attaccante che i bianconeri vanno cercando e di certo farebbe sognare tutti. Staremo a vedere se la trattativa verrà portata a termine davvero nelle prossime settimane. Anche se rimaniamo molto scettici.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK