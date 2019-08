Il calciomercato Juventus potrebbe portare a due grandi colpi, due acquisti che potrebbero sconvolgere la seconda metà di agosto.

I nomi sono sempre i soliti quelli di un grande attaccante e quello di un centrocampista. Partiamo dal reparto offensivo dove le idee sembrano essere più chiare. Il nome principe è quello di Mauro Icardi, anche se le due società sono molto distanti. Maurito potrebbe puntare i piedi anche perché ora l’Inter è sua prigioniera costretta a cederlo, dopo l’arrivo di Lukaku, alle sue condizioni. La sensazione è che se non si prenderà l’argentino rimarrà tutto così.

Calciomercato Juventus, ecco gli ultimi due grandi colpi

In mezzo al campo si deve fare qualcosa anche se Adrien Rabiot ha dato ottime sensazioni. Piacciono moltissimo in due, ma è difficile arrivarvi visto che si è chiuso il calciomercato inglese. Il primo è Paul Pogba e il secondo Christian Eriksen. Di recente si sta facendo invece più possibile l’acquisto di Nicolò Zaniolo, pallino di Fabio Paratici, che può arrivare in uno scambio che vedrebbe Daniele Rugani fare il percorso completamente opposto.

