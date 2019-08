Mandzukic saluta la Juventus, Calciomercato: ecco dove giocherà il croato

Mario Mandzukic saluta la Juventus. Il croato sembra essere molto vicino al trasferimento in Germania. Per lui si aprono le porte del Bayern Monaco.



Dopo aver vinto con la maglia della Juventus, da fedelissimo di Massimiliano Allegri, il campione del mondo con la maglia della Croazia saluta tifosi e compagni. Andrà a giocare al Bayern Monaco.

Mandzukic tratta con il Bayern Monaco

Secondo alcune indiscrezioni, Mario Mandzukic sarebbe molto vicino dal cambiare maglia. Il croato sarebbe intenzionato a giocare in Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco.

In Germania danno per scontato che l’ex attaccante dell’Atletico Madrid giocherà con la maglia del Bayern Monaco. Si tratta da giorni e adesso bisogna aspettare che vengano limati alcuni dettagli. Il campionato inzia tra qualche giorno ed il Bayern Monaco ha fretta di avere la rosa completa per l’inizio della stagione.

