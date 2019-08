Rugani alla Roma, Calciomercato: l’affare è concluso!

Rugani alla Roma sembra davvero una trattativa in dirittura d’arrivo. Sarebbe il secondo calciatore che arriva nella capitale dalla Juventus dopo Spinazzola.

Daniele Rugani è ad un passo dall’addio alla maglia bianconero. Il centrale ex Empoli è scivolato a quinto centrale nelle gerarchie della rosa bianconera e per questo è considerato l’indiziato numero uno per lasciare Torino nelle prossime ore.

Rugani passa alla Roma, ecco i dettagli dell’operazione

Il trasferimento del difensore bianconero è basato su un prestito oneroso da 5 milioni, più l’obbligo di riscatto fissato a 25. La valutazione del difensore toscano è bassa rispetto a quelle fatte da Arsenal e Wolverhampton. L’ultimo scoglio riguarda l’ingaggio di Rugani, per questo, nella giornata di domani, Paratici e Torchia, procuratore del calciatore, saranno a Roma per limare gli ultimi dettagli.

Si parla di un compromesso che prevederebbe un ingaggio da 3 milioni a salire. Adesso si attende l’ok da parte delle due società, il calciatore avrebbe accettato in virtù del fatto che a Roma potrebbe giocare titolare (vedi partenza di Manolas) e dimostrare di valere una grande della nostra serie A.

