Sarri sta male? Problemi per il mister

Sarri sta male? Questa è la notizia che arriva da Villar Perosa. Il neo tecnico bianconero sembra essere stato colpito da una forma influenzale.

Il tecnico toscano non sta benissimo e potrebbe non sedere sulla panchina della Juventus A in questo pomeriggio a Villar Perosa. L’ex tecnico di Chelsea e Napoli è stato colpito dall’influenza.

Sarri non sta bene, salta Villar Perosa

Il malessere accusato da Sarri all’arrivo a Villar Perosa è dovuto all’influenza. Il tecnico bianconero si è accomoderà comunque in panchina, nonostante sia debilitato. Il tecnico non vuole mancare alla classica partitella in famiglia tra JuveA e JuveB.

Tutti i circa 5000 tifosi arrivati a Villar Perosa vorrebbero salutare la squadra, i giocatori, ma anche e soprattutto il nuovo arrivato per eccellenza: Maurizio Sarri. Un nemico fino a due anni fa, ora colui che deve dare una nuova identità alla Juventus 2019-2020.

