Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 26 aprile 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 26 aprile 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Quanto vi è mancato il Superenalotto, che questa settimana, alla luce della Festa della Liberazione, ha contato un’estrazione in meno rispetto al solito? E quanto siete contenti al pensiero che la prossima settimana, per tutta risposta, ce ne sarà invece una in più?

Per fortuna, almeno quello, alla vigilia dell’estrazione soppressa ci siamo lasciati con una meravigliosa sorpresa. A Controguerra, in provincia di Teramo, un fortunatissimo giocatore si è aggiudicato il premio della categoria inferiore al 6. Sì, avete capito bene: qualcuno ha fatto 5+1 e ha portato a casa, pensate un po’, 578mila 932,46 euro. Dalle quote pubblicate dopo l’appuntamento delle 20, abbiamo poi scoperto che altre 12 persone si sono contese il premio in palio nella categoria del punto 5. In questo caso, naturalmente, la condivisione ha penalizzato i giocatori e ridimensionato la cifra in palio: ognuno di essi ha portato a casa 15mila 586 euro, che di questi tempi, comunque, sono pur sempre una gran bella cifra.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 26 aprile 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.