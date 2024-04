Estrazione Superenalotto 26 aprile 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 26 aprile 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 65.

Il calendario ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote, in un certo senso, agli aspiranti fortunelli d’Italia. Il fatto che l’estrazione del concorso n. 65 coincidesse con una festività nazionale ha indotto Sisal, come noto, a spostare l’appuntamento con la dea bendata a oggi.

Ma oggi è venerdì, vorrete giustamente obiettare, perché anche oggi, di norma, ci sarebbe un’estrazione. E ci sarà, solo che sarà quella relativa, appunto, al concorso che si sarebbe dovuto svolgere nella giornata di ieri. Quella che, formalmente, era legata al concorso di oggi avverrà domani e quella di sabato, infine, sarà recuperata in un giorno inedito per il Superenalotto: lunedì 29 aprile. Questo significa che la prossima settimana ci saranno 5 estrazioni, non 4, con una possibilità in più, dunque, di fare la corta alla dea bendata e di accaparrarci le sue attenzioni. Riuscirà qualcuno, grazie a questa chance irripetibile, ad indovinare la combinazione vincente, che nessuno centra più, ormai, dallo scorso mese di novembre? Lo scopriremo più tardi.

Estrazione Superenalotto 26 aprile 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 65

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.