Il calciomercato Juventus potrebbe portare ad un acquisto impensabile fino a poco tempo fa, un colpo da far venire i brividi.

Il nome è quello di Christian Eriksen, centrocampista danese del Tottenham che ha un contratto in scadenza 2020 e che può partire per una cifra non impensabile. Anche se c’è da dire che il calciomercato inglese in entrata è chiuso e quindi gli Spurs non potranno prendere un calciatore per sostituirlo.

Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa in mezzo al campo

A far venire dei dubbi è stato però lo stesso Mauricio Pochettino, allenatore che nella passata stagione ha portato i suoi in finale di Champions League poi persa contro il Liverpool. Il tecnico ha spiegato in conferenza stampa il futuro del calciatore.

Ecco le sue parole: “Non so se resterà. Il mio compito è quello di aiutare i miei calciatori e di dare loro sostegno anche se decidessero di cambiare squadra. Non è importante per me la durata di un contratto non mi faccio condizionare. Uno o cinque anni non fanno la differenza”.

