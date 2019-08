Demiral alla Roma, Calciomercato: ecco i possibili scenari

Demiral alla Roma, questa è una delle ultime notizie di mercato che si rincorrono attorno al mondo Juventus. La società giallorossa avrebbe chiesto il difensore in prestito, cosa alquanto improbabile.

Dopo la partenza di Manolas, la Roma è alla ricerca di un centrale difensivo di alto livello e soprattutto che ricopra le stesse caratteristiche del greco. Uno dei giocatori che piace maggiormente sembra essere Merih Demiral della Juventus.

La Roma vuole Demiral, la Juventus non lo molla

Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere di Roma, anche la squadra giallorossa avrebbe fatto un sondaggio per Merih Demiral. Il difensore della Juventus piace a molti club in Italia, tra questi Milan, Fiorentina e come già detto, Roma.

Il direttore Sportivo giallorosso, Petrachi, avrebb parlato con i bianconeri per capire se potrebbero esserci i margini per un’operazione in prestito ma questa strada è molto difficile e per il momento la Juventus non vuole privarsi del giocatore. La Vecchia Signora è inamovibile da questo punto di vista: 40 milioni di euro per la cessione o non se ne fa nulla. La sensazione, inoltre, è che Maurizio Sarri possa tenerselo in rosa e lasciar partire Rugani.

