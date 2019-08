Il calciomercato Juventus potrebbe portare e a un colpo molto interessante. Paul Pogba infatti potrebbe essere la ciliegina sulla torta di Maurizio Sarri.

Continua a far parlare la foto pubblicata nelle storie di Instagram, dove abbiamo visto un’immagine dei tre fratelli Pogba tutti con la maglia della Juventus. Ovviamente è una foto vecchia, ma c’è da dire che averla postata in questo momento può sicuramente essere frainteso.

Calciomercato Juventus, Pogba con la maglia già addosso

Il calciomercato inglese in entrata è concluso, ma c’è da dire che i bianconeri possono far leva sulla volontà del calciatore che al momento non ha ancora chiuso le porte a un suo addio. Bisogna però fare grande attenzione al Real Madrid che può utilizzare il nome di Zinedine Zidane per stimolare il centrocampista.

