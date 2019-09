Chiellini Koulibaly, alla fine di Juventus Napoli arriva un gesto che non ci saremmo aspettati e che ha sicuramente molto emozionato gli amanti del calcio.

Il capitano bianconero era in stampelle, reduce dalla terribile diagnosi di appena ventiquattro ore prima che parlava di stop di sei mesi. Un infortunio che non l’ha frenato da appoggiare i suoi compagni di squadra per dimostrare fedeltà e grande passione per i colori bianconeri. E quel gesto che dimostra cos’è la Juventus.

Chiellini Koulibaly, Juventus Napoli: che gesto del capitano

Che ne dicono gli altri il gesto di Giorgio, che è andato ad abbracciare l’avversario “colpevole” dell’autogol decisivo nel finale, è qualcosa da grande uomo prima che da grande calciatore. Un gesto che ha dimostrato come alla Juventus si insegnino i valori del calcio, della vita, dello sport.

Un gesto che mette a tacere tutti quelli che hanno parlato male di quello che ricordiamo non essere solo il capitano della Juventus ma anche il capitano della nazionale azzurra. Un personaggio di cuore e di grande esperienza che anche fuori dal campo sarà per noi fondamentale.

