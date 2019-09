Si era parlato di Esonero Sarri col ritorno di Allegri, tutta una bufala con la nostra redazione che lo aveva già raccontato in esclusiva un paio di settimane fa.

Spogliatoio rotto, litigio tra il tecnico e i senatori dopo il Tottenham, brutte sensazioni erano atte a destabilizzare un ambiente che sta lavorando alla grande come dimostrano i sessanta minuti iniziali di Juventus Napoli. Una situazione complicata che ha sicuramente creato preoccupazione da parte dei tifosi della Juventus e fatto volare voci anche prive di fondamento.

Esonero Sarri, Juventus: tutto una bufala

Vedremo cosa accadrà, ma l’esonero Sarri era una vera e propria fake news. Con quell’audio circolato in rete dove sembrava essere Alessandro Alciato a parlare della situazione. Niente di più falso e una situazione che non è stata chiarita perché non ce n’era nemmeno bisogno.

Contro la Fiorentina tornerà in panchina il tecnico dopo aver smaltito le difficoltà di una brutta polmonite di fine estate. Ora però sta meglio ed è già tornato alla Continassa a interrogare i suoi sui loro progressi anche se con un gruppo ridotto a causa delle nazionali.

