Higuain e la sua rinascita, Juventus: il Pipita si prende la scena

Higuain e la sua rinascita, sembra il titolo di un libro o di un film, in questo caso argentino. Il Pipita dopo aver lasciato la Juventus sembra aver preso la via del declino, ma tutto è cambiato.

L’attaccante bianconero dopo le esperienze al Milan e al Chelsea e tornato alla Juventus, dove solo i tifosi lo vedevano utile alla causa bianconera. Sarri, dopo poche ore dal suo arrivo, lo aveva messo sulla lista dei partenti, ma clamorosamente, come con Khedira tutto è stato stravolto.

Higuain si riprende la Juve, il Pipita è il leader silenzioso

Leader silenzioso, così qualcuno lo ha soprannominato. Gonzalo Higuain in silenzio si è ripreso il suo posto nella rosa bianconera, poi lavorando sodo si è preso anche la maglia da titolare, la 21, e contro il Napoli ha chiuso il cerchio della sua rinascita segnando un gol meraviglioso.

Adesso anche Cristiano Ronaldo sembra essere finalmente più contento di avere accanto l’attaccante che aveva sempre desiderato dopo la partenza da Madrid. Un centravanti vero, bravo per duettare e ottimo per depositare in rete gli assist del portoghese. E’ iniziata la nuova era Pipita, Sarri ne sarà contento.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK