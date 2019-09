Fiorentina Juventus, Maurizio Sarri è pronto a concedere una chance ad un nuovo acquisto dell’estate: sarà titolare oppure no domani? Le ultimissime news.

La sosta per le Nazionali sembra avere fatto bene ad alcuni neo acquisti della Juventus che si sono rimessi a pari e sono allo stesso tempo entrati sempre più nelle grazie di Maurizio Sarri, che ha avuto l’opportunità di lavorare con loro a stretto contatto. Contro la Fiorentina sarà la volta di Adrien Rabiot?

Fiorentina Juventus, Rabiot titolare? Sarri gli da’ fiducia

Dopo un anno ai margini del progetto Psg, il centrocampista francese classe 1995 è pronto a rimettersi in gioco in un altro top club ma al momento ha avuto soltanto le briciole: come spesso accade in questi casi, infatti, l’allenatore solitamente sceglie di partire all’inizio con giocatori rodati in modo tale da far inserire i nuovi con più tranquillità.

Sembrerebbe, tuttavia, che il nazionale francese abbia convinto sempre più il tecnico a concedergli una chance in mediana: sarà proprio Rabiot, quindi, ad affiancare Pjanic e Khedira nel trio che dovrà fare da filtro e collante dell’intera Juve.

