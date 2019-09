Roma Sassuolo streaming, diretta live: segui la partita online

Roma Sassuolo streaming, diretta live della partita online. Come si potrà seguire la partita dello stadio Olimpico, che inizierà alle 18.

Roma Udinese sarà il posticipo delle ore 18 della terza giornata di Serie A 2019/2020. Si affrontano due squadre che fanno del gioco offensivo la principale peculiarità. Ed è per questo che la partita potrebbe essere molto spettacolare, avvincente e ricca di gol.

Gli uomini di Fonseca arrivano a questa sfida dopo due pareggi sofferti, soprattutto quello nel derby contro la Lazio. Discorso diverso per la squadra di De Zerbi. I neroverdi hanno cominciato male con il ko contro il Torino, ma poi si sono ripresi con gli interessi, surclassando la Sampdoria con un netto e perentorio 4-1.

Ecco le probabili formazioni del match dell’Olimpico:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi.

Roma Sassuolo streaming, dove vedere la partita

Roma Udinese si potrà seguire su Sky e sull’app Sky Go, scaricabile sia su Ios che su Android. Un’alternativa è rappresentata dal servizio di streaming on demand Now Tv, che permette di accedere ai contenuti della pay tv tramite il pagamento di un abbonamento. La partita sarà quindi un’esclusiva della piattaforma satellitare. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18. L’attesa ormai sta per finire. Riusciranno i giallorossi a centrare la prima vittoria stagionale?

Gianpiero Farina

