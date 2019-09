Inter Slavia Praga streaming, diretta live: segui la partita online

Inter Slavia Praga streaming, diretta live della partita online. Come si potrà seguire la sfida dello stadio San Siro che inizierà alle 18:55.

L’attesa è finita. La Champions oggi prenderà il via. Inter Slavia Praga rappresenterà il primo test europeo per gli uomini di Antonio Conte, che sono partiti alla grande in campionato, conquistando tre vittorie.

Occhio però a sottovalutare i cechi, prima in classifica con 23 punti dopo nove giornate. La squadra di Trpisovsky arriva a questo appuntamento sulle ali dell’entusiasmo, dopo aver eliminato il Cluj nei playoff.

Ecco le probabili formazioni del match di San Siro:

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Slavia Praga (4-5-1): Kolář; Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil; Masopust, Traoré, Souček, Stanciu, Olayinka; Van Buren. All. Trpisovsky

Inter Slavia Praga streaming, dove vedere la partita

Inter Slavia Praga sarà visibile sui canali Sky Sport, ma anche sui vari device attraverso l’app Sky Go, scaricabile sia su Ios che su Android. L’esordio in Champions League dei nerazzurri si potrà seguire anche grazie a Now Tv, servizio di streaming on demand che permette di accedere ai contenuti della pay tv. La partita sarà comunque un’esclusiva della piattaforma satellitare. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18:55. L’imperativo in casa meneghina è partire bene, soprattutto per il livello delle altre due avversarie nel girone: Barcellona e Borussia Dortmund.

Gianpiero Farina

