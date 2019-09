Video Gol Matuidi Atletico Madrid Juventus 0-2: il francese firma il bis

Video Gol Matuidi, Atletico Madrid Juventus 0-2: il francese firma il raddoppio e gela Il Wanda Metropolitano. Ecco il gol del bianconero.

Atletico Madrid Juventus sembra ormai sotto il totale controllo dei bianconeri. Infatti arriva il raddoppio firmato da Blaise Matudi. Il francese ha coronato alla perfezione una grande azione della squadra di Sarri.

Video gol Atletico Madrid Juventus: il raddoppio di Matuidi

Nel secondo la Vecchia Signora è scesa in campo con grande determinazione e fame. Lo si era capito già al gol di Cuadrado, ma il raddoppio l’ha spiegato ancora meglio. Perfetta infatti la sovrapposizione di Alex Sandro sulla sinistra. Lo stacco di Matuidi è stato perentorio e Oblak non ha davvero potuto fare nulla. La Juventus passa sul 2-0. Il match appare ora in ghiaccio.

Gianpiero Farina

