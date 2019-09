L’ottima media gol di Kouamé sta attirando l’attenzione delle big della Serie A. Tra queste c’è anche la Juventus, interessata al genoano.

Tre gol nelle prime quattro partite di Serie A. Basterebbe questo dato per descrivere le qualità e la crescita costante di Kouamé. L’attaccante del Genoa è diventato però l’oggetto del desiderio di alcune big della Serie A. Tra queste c’è la Juventus, da tempo sul giocatore.

Kouamé alla Juventus, Calciomercato: non solo i bianconeri sul genoano

L’ivoriano si era messo in mostra già nella passata stagione, soprattutto per la sua rapidità e la sua tecnica. Quest’anno per lui potrebbe davvero essere quello della sua definitiva consacrazione. Ed è probabilmente per questo che in terra ligure si godono la crescita di Kouamé, sapendo che il suo futuro sarà molto probabilmente in una big. Già lo scorso gennaio infatti la Juventus avrebbe avviato i primi contatti con Preziosi per verificare la fattibilità dell’operazione, ma l’affare non si sarebbe chiuso in quanto il Genoa aveva già ceduto Piatek al Milan.

L’interesse della società bianconera per il 21enne sarebbe però più vivo che mai. Occorrerebbe però fare i conti con una nutrita e attiva concorrenza. Il Napoli sarebbe la società più attiva sul classe 1997. Insomma, potrebbe davvero scatenarsi una vera e propria asta di mercato, anche se Paratici potrebbe contare sugli ottimi rapporti con la dirigenza genoana. Sarà quindi Kouamé il colpo per l’attacco? Sicuramente è lui uno dei tanti nomi sul taccuino. E chissà che il tutto non possa concretizzarsi già nei prossimi mesi, vista anche la situazione di Paulo Dybala.

Gianpiero Farina

