Calciomercato Juventus: dall’Inghilterra parlano dell’arrivo di un grande terzino che possa sostituire De Sciglio infortunato. E’ un fedelissimo di Sarri.

L’infortunio di De Sciglio ha cambiato e non poco i piani della Juventus che sembrava in teoria aver sistemato tutti i buchi in difesa. Adesso, però, lo stop dell’ex Milan è più lungo del previsto e per questo motivo dovrà necessariamente tornare sul mercato: il nome sul quale si discute è un pallino di Sarri nonché suo pupillo ai tempi del Chelsea, Marcos Alonso.

Calciomercato Juventus, Marcos Alonso al posto di De Sciglio

Il ragazzo, che ha un passato davvero importante anche alla Fiorentina, sarebbe stato individuato da Paratici come colui che può far compiere il salto di qualità in difesa alla Juventus sulla fascia. Il giocatore classe 1989, infatti, abbina tecnica sopraffina ad un’ottima fase difensiva ad un grandissimo senso del gol.

Il suo modo di battere punizioni e calci d’angolo, in aggiunta ai suoi colpi di testa, possono davvero fare la differenza alla Juve. Le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di questo: staremo a vedere che cosa accadrà.

