Emergenza in difesa per Juventus Spal: Maurizio Sarri sarà costretto infatti a spostare un centrocampista in difesa per mancanza di alternative.

Sarri è veramente in difficoltà nel mandare in campo una difesa credibile contro la Spal. Certo l’avversario non è tra i più difficili, come dimostra il ko contro la neopromossa Lecce, ma allo stesso tempo non è una sfida da sottovalutare. Il problema è legato al terzino sinistro: chi gioca? Beruatto dell’Under 23 è stato convocato per placare l’emergenza, ma chi giocherà a sinistra? Si pensa ad uno spostamento di un centrocampista.

Juventus Spal, Matuidi in difesa? Sarri ci pensa

Blaise Matuidi potrebbe giocare adesso nel ruolo di terzino sinistro, slot della retroguardia dove Alex Sandro è in permesso a causa della tragica morte del padre e De Sciglio è infortunato e ne avrà ancora per tanto tempo.

Danilo, inoltre, sebbene non sia mancino, è fermo anche lui ai box: Beruatto, inoltre, rimane una buona alternativa ma non è ancora pronto per certi palcoscenici e, per questo motivo, il centrocampista francese è l’unico che potrebbe giocare in quel ruolo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK