Continua il momento a dir poco magico per Federico Bernardeschi. Il giocatore della Juventus ha infatti sbloccato il risultato in Liechtenstein Italia. Il bianconero ha coronato una perfetta azione della squadra azzurra, realizzando una sorta di rigore in movimento.

Esultanza Bernardeschi Liechtenstein Italia: la gioia dello juventino

Bernardeschi si è subito rivolto a tifosi italiani presenti, mostrando tutta la sua gioia per la sua seconda rete consecutiva dopo quella di sabato contro la Grecia. Il buon Federico si è anche preso l’abbraccio dei compagni, che evidenzia la compattezza e l’unita di un gruppo che appare più forte che mai.

