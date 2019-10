Bernardeschi e la Juventus rinnovano? Calciomercato: il rumor inaspettato

Federico Bernardeschi rinnova il suo contratto con la Juventus? Arriva un rumor davvero inaspettato che spiazza tutti i tifosi: le ultime, i dettagli.

Ci sono davvero dei rumor che lasciano senza parole tutti i tifosi e non solo. Va detto, tuttavia, che devono essere confermati e, fino a questo momento, non hanno ancora trovato conferma. Federico Bernardeschi e la Juventus potrebbero rinnovare il proprio contratto: sarà davvero così oppure no?

Bernardeschi rinnovo Juventus, Calciomercato: cosa c’è di vero?

Al momento non sembra esserci nulla di vero nel fatto che Federico Bernardeschi e la Juventus vogliano prolungare il proprio contratto che lega l’attaccante classe 1994 ai bianconeri. Il primo motivo è molto semplice: quest’anno il ragazzo non è partito bene e, per lunghi tratti, sono emerse alcune voci relative ad una sua possibile cessione già a gennaio.

In seconda battuta va ricercato il fatto che il suo attuale contratto in essere scadrà soltanto il 30 giugno 2022, motivo per il quale c’è ancora tanto tempo.

Le recenti prestazioni con la Nazionale, però, potrebbero spingerlo in due direzioni: verso nuovi lidi (Manchester United ed Inter sono in agguato) oppure sempre a Torino, dove diverrebbe un perno del gioco di Sarri.

