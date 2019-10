Calciomercato Juve: tre giocatori si stanno giocando in queste settimane il proprio futuro: che cosa faranno, decideranno di rimanere o verranno ceduti?

Si stanno giocando in questo periodo il proprio futuro: alla ripresa del campionato sabato sera contro il Bologna, infatti, tre calciatori della Juve si giocheranno gran parte delle loro possibilità di permanenza in bianconero. Stiamo parlando di Daniele Rugani, Emre Can e Adrien Rabiot: dopo un avvio di stagione in salita per tutti e tre, il loro futuro sembra essere un vero e proprio punto di domanda in cui non è semplice capire chi sarà tra le fila della Vecchia Signora anche l’anno prossimo e chi no.

Calciomercato Juve, tre giocatori in bilico: futuro incerto

Il primo nome è quello di Daniele Rugani che è scivolato poco a poco in fondo alle gerarchie della difesa di Maurizio Sarri. Chiuso dai vari Bonucci, Chiellini e Demiral, il ragazzo è rimasto forzatamente a Torino a causa dell’infortunio proprio di Chiellini: a gennaio, però, la Roma si farà nuovamente sotto ed a quel punto sarà davvero difficile rifiutare un’altra offerta.

Situazione totalmente diversa per Adrien Rabiot che era arrivato in estate alla Continassa per fare il titolare ma che, in poco tempo, non ha trovato lo spazio che si aspettava: pochi minuti in campionato e altrettanti in Champions League. A gennaio potrebbe già essere addio?

Il terzo ed ultimo giocatore è Emre Can, che tuttavia a differenza degli altri due sembra essere colui che sta scalando maggiormente le gerarchie trovando spazio e minuti all’interno delle rotazioni. Per lui potrebbe addirittura esserci un reinserimento nella lista Champions a gennaio? Staremo a vedere.

