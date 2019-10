Veltman alla Juventus, Calciomercato: colpo per la corsia

Veltman alla Juventus può essere un colpo nel calciomercato di gennaio per rinforzare un ruolo dove i bianconeri al momento sono in difficoltà numerica.

Gli infortuni di Mattia De Sciglio e Danilo hanno lanciato l’allarme. Almeno in quel ruolo la squadra di Maurizio Sarri è in carenza di ossigeno. Serve l’arrivo di un calciatore che possa essere utile e possa arrivare a prezzo di comodo. Veltman dell’Ajax ha un contratto in scadenza nel 2021.

Il calciomercato della Juventus potrebbe muoversi verso Veltman. Nato a Velsen il 15 gennaio del 1992 è cresciuto nella primavera dei lancieri con i quali ha debuttato tra i professionisti nel 2011 collezionando 158 presenze e mettendo a segno 10 gol. Nel 2013 ha debuttato in nazionale dove ha siglato 2 reti in 19 partite.

