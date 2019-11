Calciomercato Juventus, Allan è più di un’idea

Allan potrebbe esser finito sul taccuino della Juventus. D’altronde i problemi con il Napoli potrebbero rendere l’affare possibile.

Allan non sta vivendo un grandissimo periodo con la maglia del Napoli. I problemi che ci sono in casa azzurra non stanno certo aiutando il centrocampista ex Udinese. Ed ecco che l’ipotesi di una cessione non è così improbabile e impossibile. Alla finestra ci sarebbe la Juventus, vista anche la presenza sulla panchina dei bianconeri di Maurizio Sarri, con cui il giocatore ha un grande legame.

Calciomercato Juventus, obiettivo Allan?

Sembra proprio essere l’allenatore dei piemontesi ad aver adocchiato l’affare. Paratici, dal canto suo, sta studiando un’eventuale strategia. Insomma, la Juventus potrebbe davvero fare un tentativo per Allan. In questo tipo di situazioni la Vecchia Signora è sempre molto brava a districarsi e a farsi trovare pronta, tirando fuori il coniglio dal cilindro.

Ovviamente la trattativa è tutt’altro che semplice, viste anche le pressioni che potrebbe esercitare la piazza napoletana nei confronti del calciatore. Insomma, il centrocampista è senza alcun dubbio più di un’idea. ma c’è tanto da lavorare e da limare. E un piccolo passo potrebbe e dovrebbe farlo Allan stesso. Un’ipotesi per ora a dir poco remota. Del futuro però non v’è certezza e l’estate potrebbe portare con sé incredibili sorprese.

