Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 14 maggio 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 14 maggio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Il meglio è passato. E no, non si tratta di un refuso: è proprio così. Non sono ancora trascorsi neanche 7 giorni da quando qualcuno, a Napoli, ha staccato il pass per vincere una delle cifre più alte e strabilianti che siano mai state in palio al mitico gioco del Superenalotto.

Ed è del tutto ovvio, essendo passato così poco tempo, che l’attuale jackpot non sia neanche lontanamente paragonabile al montepremi che quel fortunello ha messo in tasca la scorsa settimana. Lui di milioni ne ha vinti 101, mentre stasera sul piatto ce ne sono “solo” 20,9. Cifra di cui nessuno oserebbe mai lamentarsi, per ovvie ragioni. Stiamo parlando pur sempre di una somma vertiginosa, di quelle che mettono i brividi solo a pensarci. E chissà, magari la dea bendata è rimasta alle nostre latitudini e bacerà qualcun altro già stasera. D’altronde non ci costa niente sognare, non è vero?

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 14 maggio 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.