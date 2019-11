Ronaldo si è rotto il crociato, bufala terrorizza i tifosi della Juventus

Ronaldo si è rotto il crociato, stop lunghissimo per il campione portoghese. Gira sul web una bufala legata a Cr7 che ha fatto infuriare i tifosi bianconeri. Una trovata di cattivo gusto che tira in ballo anche La Gazzetta dello Sport e che potrebbe portare a una denuncia per diffamazione.

Il link gira soprattutto su whatsapp e appena si apre esce fuori una immagine sconcia che è meglio tralasciare. Sicuramente si può scherzare e lo sfottò è lecito, ma scherzare sullo stato di salute delle persone non è mai bello a prescindere della squadra di cui si sta parlando.

