Calciomercato Juventus, colpo dalla Russia: bloccato Miranchuk

Miranchuk è il nome nuovo sul taccuino della Juventus. I bianconeri avrebbero già bloccato il centrocampista della Lokomotiv Mosca.

La Juventus pensa al futuro. I bianconeri, che potrebbero effettuare alcune cessioni nel mese di gennaio, iniziano a progettare possibili innesti di qualità e che possano alzare il livello della rosa a disposizione. Un nome finito sul taccuino della dirigenza piemontese sarebbe quello di Aleksej Miranchuk.

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Sport Mediaset’, la Juventus avrebbe già bloccato in vista della prossima stagione il 24enne trequartista della Lokomotiv Mosca. Il giocatore tra l’altro è andato in gol sia all’andata che al ritorno contro la squadra di Maurizio Sarri. Il classe 1995 ha impressionato gli uomini di mercato bianconeri per qualità e fisicità.

Inoltre va detto che Miranchuk in patria è considerato una vera e propria star. Insomma, sarà lui il colpo a centrocampo della Juventus? A facilitare la trattativa potrebbe esser stato il fatto che il suo contratto con il club moscovita è in scadenza nel 2021. La Lokomotiv però non sembrava esser intenzionata scendere sotto i 40 milioni di euro. Occhi puntati anche sulla concorrenza, rappresentata da Atletico Madrid, Manchester United e Zenit. La mossa della Vecchia Signora potrebbe avere sbaragliato tutto.

