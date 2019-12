Il Natale si avvicina e in casa Juventus è tempo di Christmash-up. Tra i protagonisti Aaron Ramsey, diventato cuoco per l’occasione.

Un video per celebrare l’atmosfera natalizia, che ormai ci circonda, visto che il 25 dicembre è davvero sempre più dietro l’angolo. È questo il senso di Christmash-up, l’iniziativa lanciata, attraverso i social network, dalla Juventus. Protagonisti immancabili ovviamente i calciatori bianconeri. E ognuno ha deciso di vivere il tutto in modo diverso. A partire da Aaron Ramsey, trasformatosi per l’occasione in chef.

Christmash-up, Ramsey “cambia lavoro” e diventa chef

Un video che ha anche l’intento di celebrare in modo originale e innovativo le differenze. C’è l’influencer, interpretato da chi sui social è sempre abbastanza attivo, come Paulo Dybala. Ma c’è spazio anche per il giramondo Matuidi. Protagoniste anche le giocatrici della Juventus: Barbara Bonansea, nel ruolo dell’atleta, per cui il giorno di Natale “è solo un altro giorno d’allenamento“, Cristiana Girelli, fanatica delle festività. Ma poi c’è anche la gamer, interpretata da Cecilia Salvai.

Ovviamente non poteva mancare il fanatico dei regali. Un compito affidato al capitano Leo Bonucci. Ma è a Ramsey, il buongustaio chef, che spetta la cosa più difficile, ossia “trasformare il Natale in famiglia in un vero e proprio cooking show“. A chiudere il tutto però, con una bella e immancabile fetta di pandoro, è Cristiano Ronaldo. Il portoghese ovviamente non poteva mancare.

Ecco il video, apparso sui canali social della Juventus:

UFFICIALE 🎁 | E’ ARRIVATO IL #CHRISTMASHUP! 🎄 E tu quale personaggio di Natale sei? 📲 Fai subito il quiz e condividi il risultato per far sapere ai tuoi amici qual è il regalo perfetto per te! https://t.co/NefIfhxdVm pic.twitter.com/xdnDjoLk9j — JuventusFC (@juventusfc) 4 dicembre 2019

