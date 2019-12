Infortunio Santon, Inter Roma: lungo stop?

Infortunio Santon: il terzino è costretto a lasciare il campo dopo circa un quarto d’ora dall’inizio di Inter Roma: le ultime.

Per Davide Santon Inter Roma è durata soltanto un quarto d’ora. Il terzino dei giallorossi è infatti stato costretto a lasciare il campo per un infortunio. Il giocatore dei capitolini è stato messo ko da un fastidio muscolare. Ha provato a stringere i denti per qualche minuto, ma poi è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto è entrato Leonardo Spinazzola, in ballottaggio con l’ex Inter alla vigilia.

