Video Napoli Parma highlights: gol e immagini della partita

Video Napoli Parma highlights: tutti i gol, le azioni e le immagini salienti della prima di Gattuso sulla panchina azzurra. Clicca qui per vederli.

Alle ore 18:00 è ufficialmente iniziata l’avventura in panchina di Gennaro Gattuso. Napoli Parma è stato il suo esordio assoluto, un vero e proprio battesimo del fuoco che ha permesso di scendere in campo per la prima volta la “sua” creatura, anche se di fatto non è nemmeno passata una settimana dal suo insediamento.

Video Napoli Parma gol e highlights: immagini e sintesi partita

L’avversario, come si poteva intuire, non era di quelli poi così semplici da affrontare e non è stato facile per gli azzurri, dopo l’esonero di Ancelotti, ripartire con un nuovo tecnico ma qualche indicazione in tal senso sembra essere arrivata.

Sicuramente abbiamo visto delle cose nuove rispetto ai match del suo precedessore sulla panchina degli azzurri del patron Aurelio De Laurentiis, ma allo stesso tempo, e sarebbe strano il contrario, ci sono tantissime cose da migliorare per far entrare nella testa dei giocatori i nuovi dettami tattici di Gattuso, il nuovo mister.

Insomma, c’è molto da lavorare ma sicuramente la sua spinta motivazionale si è vista eccome.

