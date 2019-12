Sampdoria Juventus streaming diretta live: ecco come seguire la partita dello stadio Marassi, in programma oggi alle 18:55.

Nom c’è tempo per godersi la vittoria sull’Udinese. La Juventus oggi torna in campo per affrontare la Sampdoria allo stadio Marassi. I bianconeri anticipano al mercoledì in vista della finale di Supercoppa contro la Lazio, in programma domenica a Riyad.

Sampdoria Juventus streaming diretta live: come seguire la partita online

Sampdoria Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Sky, più precisamente sui canali Sky Sport e Sky Sport Serie A. La sfida sarà comunque visibile anche in streaming attraverso l’app Sky Go su pc, smartphone, tablet e altri dispositivi abilitati. Un’altra alternativa è rappresenta dal servizio di streaming on demand di Now Tv.

Insomma, le possibilità per seguire il match sono davvero tante. Non resta che attendere il fischio d’inizio, previsto per le ore 18:55. L’attesa quindi sta ormai per terminare.

