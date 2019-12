Il futuro di Mario Mandzukic sembra essersi finalmente delineato. Ecco quale sarà la destinazione dell’attaccante croato.

Il futuro di Mario Mandzukic è stato uno degli argomenti di discussione di questi ultimi mesi. Ora però il destino del croato sembra essere finalmente deciso. L’ex Bayern Monaco dovrebbe finire in Qatar.

Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: scelto il futuro

Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, Mandzukic dovrebbe firmare un ricco contratto di 18 mesi con l’Al Duhail. Ai bianconeri dovrebbero andare 5 milioni di euro. Il croato era stato nel mirino di tanti club, anche più importanti. L’opzione araba sarebbe diventata però via via sempre più credibile. Il corteggiamento insistente dei qatarioti alla fine sarebbe stato determinante.

A confermare una trattativa ormai in chiusura è il fatto che Mandzukic sarebbe già in Qatar per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Il croato ritroverà Benatia, suo compagno alla Juventus. Chiare anche le parole di Paratici nel pre partita del match contro la Lazio: “Siamo ai dettagli. Speriamo che la trattativa si chiuda. A Mario non possiamo che augurare ogni bene“. Insomma, non ci sono davvero più dubbi: dopo 4 anni, 118 partite e 31 reti in Serie A, 162 presenze e 44 gol complessivi, le strade si separano. Una soluzione che appare la più ovvia e normale. Sarri non ha mai tenuto in considerazione il buon Mario.

