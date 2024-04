Estrazione Superenalotto 29 aprile 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 29 aprile 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 67.

Penultima estrazione del mese di aprile, ma prima di una settimana nella quale si concentreranno ben 5 appuntamenti con la dea bendata. Si gioca eccezionalmente di lunedì, come senz’altro si ricorderà, per sopperire all’annullamento dell’estrazione di giovedì scorso, che sarebbe altrimenti coincisa con il giorno della Festa della Liberazione.

Una settimana anomala, dunque, che porterà con sé una possibilità in più, che male di certo non fa, di portare a casa il più che lauto bottino in palio al gioco più amato dagli italiani. Stasera si gioca per portare a casa una cifra astronomica, di quelle che bastano non per una vita soltanto, ma per più esistenze. Il jackpot è vicinissimo allo sfondare il muro dei 100 milioni di euro, perché è arrivato a quota, pensate un po’, 96,3 milioni. Questa cifra ti fa gola? Lo immaginavamo. Tanto vale tentare la fortuna, allora, correndo in ricevitoria o facendo tutto tramite web. E tenere le dita incrociate, che non si sa mai…

Estrazione Superenalotto 29 aprile 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 67

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 4 , Quote € 31.638,60

Punti 4: Numero vincite 301 , Quote € 431,83

Punti 3: Numero vincite 13.540 , Quote € 28,73

Punti 2: Numero vincite 219.944 , Quote € 5,47

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 1 , Quote € 43.183,00

Punti 3SS: Numero vincite 50 , Quote € 2.873,00

Punti 2SS: Numero vincite 850 , Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 5.850 , Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 12.752 , Quote € 5,00

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO: 50 27 17 44 85 66

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.