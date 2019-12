Rugani è uno dei quei giocatori scontenti per il poco spazio trovato in questo primo scorcio di stagione. Sarà addio a gennaio?

Un gennaio di cessioni e di sfoltimento della rosa. Sembra essere questa la strategia della Juventus in vista di un mercato di gennaio sempre più alle porte. La società bianconera vorrebbe liberarsi dei giocatori ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri. Tra questi c’è anche Daniele Rugani.

Rugani lascia la Juventus, Calciomercato: futuro in Premier

Il difensore ex Empoli è stato accostato a molte squadre, persino al Milan, alla ricerca di un centrale in grado di fare coppia con Romagnoli. Ma, secondo indiscrezioni che arrivano direttamente dall’Inghilterra, il futuro del centrale classe ’94 potrebbe essere in Premier League. Infatti, come riportato dal ‘Telegraph’, su Rugani ci sarebbe l’interesse del Leicester, in questo momento secondo in classifica.

Ovviamente bisognerà tenere conto della volontà della Juventus. I bianconeri, sempre secondo quanto rivelato dal media britannico, avrebbe decisamente abbassato le pretese economiche. 19 milioni di euro: potrebbe essere questa la cifra necessaria per portare Rugani via da Torino. E le sensazioni fanno pensare che questo possa accadere già a gennaio. La scintilla con Sarri non è mai scoccata. E, con un Europeo alle porte, è giusto cercare fortuna altrove.

