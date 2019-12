Squalifica Bentancur: il centrocampista uruguaiano rischia la stangata dopo l’espulsione rimediata nel match di ieri contro la Lazio.

Piove sul bagnato. Può essere definito così il post Juventus Lazio in casa bianconera. Gli uomini di Sarri si leccano le ferite per la sconfitta, ma devono anche fare i conti con alcuni strascichi disciplinari. Il riferimento è all’espulsione, arrivata negli attimi finali della sfida, di Rodrigo Bentancur.

Squalifica Bentancur, l’uruguaiano rischia la stangata

Doppia ammonizione per il centrocampista uruguaiano, che ora, come evidenziato da ‘Il Corriere di Torino’, rischia la stangata. Il problema infatti è legato alle proteste plateali e fin troppo evidenti del giocatore. Proteste ripetute sia con il direttore di gara che con il quarto uomo al momento dell’uscita dal campo.

Insomma, il comportamento di Bentancur potrebbe essere sanzionato con ben due giornata di squalifica. Il buon Rodrigo rischia quindi di saltare. oltre alla sfida con il Cagliari, anche quella con la Roma. Una tegola non indifferente per Maurizio Sarri, già alle prese con l’assenza per infortunio di Khedira. Il tecnico dei bianconeri potrebbe quindi affidarsi a Rabiot, che nelle ultime settimane ha messo in mostra qualche segnale di crescita e di ripresa. Insomma, non resta che attendere la decisione del giudice sportivo.

