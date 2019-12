Tante le voci sul futuro di Merith Demiral. Le ultime prestazioni del turco hanno però convinto definitivamente la Juventus.

I primi mesi di stagione per Merith Demiral non sono stati semplicissimi. Il difensore turco ha trovato pochissimo spazio e sembrava non essersi ambientato nella Torino bianconera. Le ultime settimane hanno però visto il turco grande protagonista. L’ex Sassuolo è stato schierato da titolare e ha ripagato la fiducia di Maurizio Sarri, offrendo delle ottime prestazioni.

Calciomercato Juventus, ora Demiral è intoccabile

Il 21enne è stato accostato a tante squadre, in primis di Premier League. Attenzione anche alle interesse del Milan. Quanto fatto però nelle partite contro Udinese, Sampdoria e Lazio potrebbe cambiare radicalmente il futuro di Demiral. Dall’ipotesi cessioni a un posto da titolare: tutto è radicalmente cambiato.

Il turco ha quindi guadagnato posizioni nelle gerarchie della difesa della Juventus. Insomma, un suo trasferimento a gennaio appare ora molto meno probabile. La dirigenza potrebbe scegliere di cedere qualcun’altro per monetizzare e per cercare un rinforzo per completare la rosa.

