Roma Torino streaming diretta live: ecco come seguire la partita in programma allo stadio Olimpico, in programma oggi alle 20:45.

Stasera inizia il 2020 di Roma e Torino. Dopo la lunga pausa per le festività natalizie, le due squadre si affronteranno nell’anticipo serale di questa anomala domenica di inizio gennaio, che ha riaperto il campionato di Serie A. I giallorossi cercano conferme e vogliono continuare a restare in zona Champions League. Ed è per questo che hanno bisogno di tre punti, che potrebbero essere fondamentali. I granata invece vogliono ritrovare quella continuità che manca da troppo tempo. La sconfitta casalinga contro la Spal, che ha messo malamente fine al 2019, ha di nuovo fatto sorgere dubbi e perplessità. Ed è per questo che la partita odierna potrebbe risultare un vero e proprio crocevia stagionale ed essere un esame per Mazzarri, la cui panchina non è più così salda.

Roma Torino streaming diretta live: come seguire la partita online

Fonseca potrebbe rilanciare Florenzi dal primo minuto. Al centro spazio alla rodata coppia formata da Mancini e Smalling. A centrocampo conferma per Diawara e Veretout, mentre alle spalle dell’unica punta Dzeko dovrebbero esserci Pellegrini, Perotti e Zaniolo. Pronti a subentrare a partita in corso Under e Mkhitaryan. Mazzarri invece punterà molto probabilmente su Belotti, Verdi e Berenguer. I granata dovranno però curare con attenzione anche la fase difensiva, vera debolezza della prima parte di stagione. Izzo avrà il compito di guidare il reparto arretrato, mentre a centrocampo il faro sarà con molta probabilità Rincon.

Roma Torino, il cui fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. La sfida sarà quindi visibili su pc, smartphone, tablet e su tutti i dispositivi abilitati. Il match potrà però essere seguito anche dagli abbonati Sky che hanno aderito al pacchetto Sky Dazn. Il canale dove verrà trasmessa la partita dell’Olimpico sarà Dazn 1.Insomma, le possibilità di seguire questo anticipo serale saranno davvero tante. Il campionato è finalmente tornato e con esso anche le tante emozioni. Roma Torino ne promette davvero tante. Non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo.

