Pogba alla Juventus, Calciomercato: il Real Madrid risponde

Paul Pogba alla Juventus è una trattativa molto calda e pronta a diventare realtà nel calciomercato di gennaio. Il Real Madrid, però, risponde a tono.

Paul Pogba alla Juventus ritorna prepotente come rumor di calciomercato in questa sessione invernale: il centrocampista francese, come sappiamo, è ormai totalmente lontano dal progetto dei bianconeri ma, allo stesso tempo, il Real Madrid è molto caldo e Zinedine Zidane non sembra avere intenzione di far finta di niente.

Il tecnico dei Blancos è infatti ben consapevole del fatto che il ragazzo ha parecchie offerte e che la Vecchia Signora è favorita per portarlo a Torino ma, allo stesso tempo, vorrebbe che il presidente Florentino Perez facesse uno sforzo importante per lui: è pronta un’offerta da 188 milioni di euro complessiva.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: Real Madrid pronto al sorpasso?

Il piano è relativamente semplice da parte del Real Madrid: anticipare Paul Pogba alla Juventus per far sì che i Blancos abbiano il nuovo mediano che è di sicuro affidamento ma che, allo stesso tempo, è ormai arrivato alla fine della sua avventura tra le fila dei Red Devils.

Non sarà affatto facile, però, strappare il ragazzo alla compagine di Solskjaer dal momento che, giustamente, gli inglesi vorrebbero trarre il massimo profitto dalla sua cessione.

I bianconeri rimangono ancora avanti rispetto agli avversari, tuttavia il Real in caso di offerta monstre confermata potrebbe balzare davanti a tutti.

