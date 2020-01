Darko Kovacevic, sparo all’ex giocatore della Juventus

Darko Kovacevic è stato vittima di un attentato negli scorsi giorni. Lo sparo per fortuna non l’ha colpito e la ferita è arrivata quando ha cercato di evitare lo sparo. A Sport.es ha specificato: “Ho visto un uomo uscire da una macchina con una pistola in mano, mi veniva incontro. D’istinto mi sono buttato a destra e mi hanno sparato. L’uomo è poi corso via, salito su un veicolo e sparato”.

