Nuova importante avventura per Claudio Marchisio. L’ex centrocampista della Juventus oggi è infatti ufficialmente entrato nel mondo del futsal. Il 34enne ha deciso di spalleggiare tramite Mate, la sua società, la crescita della L84, società di Calcio a 5 che milita in serie A2.

Marchisio, nuova avventura per lui: diventa partner di una squadra

“Con questa operazione vogliamo portare il più in alto possibile L84, che già oggi rappresenta la massima espressione del Futsal in quel di Torino e provincia. Vogliamo rendere questa società patrimonio e orgoglio della nostra città e al tempo stesso contribuire a far crescere il movimento del calcio a 5 a livello nazionale“, queste le parole e la spiegazione del Principino.

A esprimere il suo pensiero è anche il fondatore della società Lorenzo Bonaria: “Siamo davvero orgogliosi di questa nuova partnership con Claudio Marchisio e con Mate. Sono fiero di ciò che L84 è diventata, non solo a livello di prima squadra ma soprattutto a livello di settore giovanile. Siamo convinti che ci sia una grande voglia di Futsal. Noi lo vediamo ogni giorno. grazie ai bambini ed ai ragazzi del nostro settore giovanile. Inoltre, il Calcio a 5 in molti paesi è considerato la palestra del calcio a 11. Alcuni tra i più importanti calciatori del mondo del calibro di Ronaldinho, Douglas Costa, Neymar e Ben Yedder ricordano come aver giocato a Futsal abbia contributo in maniera decisiva alla loro crescita tattica e tecnica“.

