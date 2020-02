Paulo Dybala oggi ha ritrovato uno dei suoi maestri, ossia Iachini, che lo ha allenato ai tempi del Palermo. Ecco il loro saluto.

Juventus Fiorentina ha un sapore senza alcun dubbio particolare per Paulo Dybala. L’argentino infatti si è trovato di fronte Iachini, l’allenatore che lo ha lanciato in Italia ai tempi del Palermo. E il saluto tra i due ha spiegato il loro rapporto, che sembra esser durato nel tempo.

Juventus Fiorentina, il saluto tra Dybala e Iachini

L’attaccante argentino, poco prima di iniziare il suo riscaldamento per entrare in campo, ha salutato l’attuale tecnico della Fiorentina con un abbraccio. Un gesto d’affetto ricambiato dal mister viola, che ha ricambiato e ha salutato il suo ex pupillo con molto entusiasmo. La sua speranza è che la Joya non gli dia una delusione.

